Житель Харьковщины убил сожителя бывшей жены, а тело выбросил на свалку

О пропаже 28-летнего сына заявил в полицию его 52-летний отец, передает "Объектив".

Полиция разыскала предполагаемого убийцу мужчины, который пропал 29 декабря и тело которого было найдено на свалке 5 января.

Подозреваемый, 40-летний житель Золочевского района, подстерег сожителя бывшей жены, на улице, нанес ему удары палкой по голове, а тело спрятал на свалке.

Уголовное дело открыто по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, существует высокая вероятность, что COVID-19 превратится в эндемическую инфекцию (то есть характерную для определенной местности), поэтому миру придется научиться жить с коронавирусом.

Об этом заявил эксперт по инфекционным болезням ВОЗ Дэвид Хейман.

Эксперт указал, что мир надеялся на коллективный иммунитет: якобы из-за него темпы распространения инфекции должны были снизиться. Но, как сказал Хейман, в мире пока неправильно понимают концепцию коллективного иммунитета.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

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