Чоловіка, якого довго розшукували на Харківщині, знайшли мертвим

Про це повідомили волонтери пошукової групи "Мілена".

68-річного Олександра Купіна, жителя села Новопокровка Чугуївського району, який зник тиждень тому, знайшли мертвим.

Відомо, що зниклого бачили в різних місцях, тому родичі та волонтери не втрачали надію знайти Олександра живим.

Але вранці 20 грудня, група активістів зібралася в Новопокровці, щоб знову обійти село і околиці, і знайшли тіло Олександра.

Раніше ми писали, що 21 грудня в Харкові приземлився літак з Берліна з тілом Геннадія Кернеса

Через півгодини після приземлення борту катафалк і автомобілі охорони виїхали з території льотного поля.

Чартерний літак з Берліна приземлився в аеропорту Харкова. Після необхідних процедур, труну з тілом завантажили в катафалк прямо на злітному полі. У супроводі кортежу, авто покинуло територію аеропорту. Тіло доставили в морг 17-ї міської лікарні.

Зустрічати літак в аеропорт прибули міські чиновники, зокрема, секретар міськради Ігор Терехов і екс-голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

"Дуже важко дітям і дружині. Важка втрата і для сім'ї і для нас усіх. Ми одна велика дружна сім'я, яку Геннадій Адольфович формував не один рік", — сказав в аеропорту Ігор Терехов.



До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

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