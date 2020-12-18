Екс-нардеп Михайло Добкін прокоментував смерть мера Харкова Геннадія Кернеса

У своєму Telegram-каналі він попросив вибачення у Кернеса.

"Ти прости мене, Гена, якщо словом чи ділом був не правий. Я тебе давно пробачив. Спочивай з миром", – написав він.

Добкін додав, що ім'я Кернеса завжди буде пов'язане з відродженням Харкова.

"Сьогодні пішла з життя людина, чиє ім'я назавжди буде пов'язане з відродженням Харкова. Царство йому Небесне. Знаючи його характер, не сумніваюся, що він і на небесах буде намагатися давати вказівки ангелам, хоч і сподіваюся, що він хоча б там відпочине", – зазначив він.

Раніше ми писали, що мера Харкова Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї видатних харків'ян на міському кладовищі №2.

Про це повідомили на брифінгу в мерії.

Харків'яни зможуть попрощатися з мером Харкова на території ХНАТОБу наступного тижня.

За словами Терехова, похорони відбудуться в найближчий вівторок або середу, максимум - у четвер. Катафалк зустріне літак з тілом мера в аеропорту, після чого піде в місто в супроводі поліції і швидкої.

Відспівувати Кернеса будуть в Благовіщенському соборі, церемонія прощання відбудеться в ХНАТОБі і триватиме чотири години.

Поруч з тілом мером нестиме службу почесна варта. У мерії також попередили, що центральна частина міста буде перекрита.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".