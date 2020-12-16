МОН рекомендує школам продовжити новорічні канікули
Повідомляється, що в період карантину з 8 до 24 січня учням забороняється відвідувати школи, тому установи можуть оголосити на цей період канікули.
Міносвіти пропонує школам вжити невідкладних заходів для належної організації в цей період навчання в дистанційному форматі.
До слова, харків'янам показали черги в травматологію в 17-ій лікарні.
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"Черга довжиною в життя". Ось такі черги зараз в травматологію в 17-ій лікарні. Постраждалих від ожеледиці (переломи рук, ніг) вже кладуть у відділення хірургії, так як тупо не вистачає ліжок!
Приймання переповнене другу добу поспіль. Пацієнти потрапляють на рентген тільки наступного дня після звернення за допомогою", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".