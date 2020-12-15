Екс-глава Харківської обладміністрації Михайло Добкін повідомив, що вилікувався від китайського вірусу
Добкін у своєму Instagram 14 грудня повідомив, що повністю переміг вірус.
Екс-нардеп опублікував фото з перукарні.
"Усуваю останні наслідки COVID-19",-підписав екс-нардеп фото.
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Через деякий час він опублікував фото вже після стрижки і заявив, що "наслідки усунені".
"Як то хреново постригли. Краще налисо", "ось тепер відмінно, хоча чисто лисим вам більше йде"," ви сильно схудли", - пишуть харків'яни в коментарях.
Крім того ми писали, що за добу співробітники ДСНС чотири рази допомогли усунути наслідки ожеледиці в Харкові.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники двічі виручали бригади "швидкої", а в селі Красне Харківського району їм довелося довезти до пацієнта лікаря з застряглого автомобіля.
Також за викликом співробітників КП "Міськелектротранс" рятувальникам довелося розпиляти дерево, яке впало на контактну електромережу.
Раніше ми писали, що харків'ян масово госпіталізують з забоями і переломами.
Всього за останні 24 години в "швидку" надійшло 87 звернень.
Про це розповів керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.
“За добу в швидку допомогу звернулися 87 осіб зі скаргами на травми, отримані через ожеледицю. З них 77-госпіталізували. Найчастіше медики реєструють переломи гомілок і променевої артерії, розтягнення зв'язок і удари", — розповів Віктор Забашта.
Така кількість звернень за добу безпосередньо пов'язана з погодою.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".