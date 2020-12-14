У супермаркеті Харкова охоронець врятував життя дівчині

Відео опублікував Telegram-канал "Perepichka News".

Інцидент стався в Харкові, одна з покупців різко впала на підлогу і втратила свідомість.

До неї відразу ж підбігли люди і співробітники магазину, включаючи охоронця. Через деякий час у неї почалися судоми.

"Охоронець Олександр Лепков не залишився байдужим: він підбіг до дівчини, поміряв пульс, розстебнув комір і став робити непрямий масаж серця", – йдеться в повідомленні.

Через деякий час дівчина прийшла в себе.

Раніше ми писали, що харків'ян масово госпіталізують з забоями і переломами.

Всього за останні 24 години в "швидку" надійшло 87 звернень.

Про це розповів керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

“За добу в швидку допомогу звернулися 87 осіб зі скаргами на травми, отримані через ожеледицю. З них 77-госпіталізували. Найчастіше медики реєструють переломи гомілок і променевої артерії, розтягнення зв'язок і удари", — розповів Віктор Забашта.

Така кількість звернень за добу безпосередньо пов'язана з погодою.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".