Маленька українка померла від китайського вірусу
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили у прес-службі Кіровоградської облдержадміністрації у Facebook.
"Станом на 6 грудня на Кіровоградщині на коронавірус захворіли 183 жителів області, померла 14-річна дівчинка", - йдеться в повідомленні.
Подробиці та обставини трагедії поки не відомі.
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Жителі Харкова приголомшені такою новиною:
"Яке горе для батьків, як можна таке пережити. Хворіють і діти і дорослі. Не треба чекати, що пройде все ж, треба їхати, щоб послухав лікар, наполягати !!! Наполягати на проведення тесту! Наполягати на направлення на рентген! Немає свого лікаря-просити іншого, не дають направлення на тест-робити самим!", "Коли ж ви школи закриєте??? Чекаєте, коли масово почнуть вмирати", " дочекалися, поки вже по школах пішло?",- писали в мережі.
Раніше ми писали, що жителі Харкова потрапляють в лікарні не тільки з китайським вірусом.
Про це повідомили в Харківському обласному центрі екстреної допомоги.
За минулу добу в регіоні в "швидку" надійшло п'ять викликів через переохолодження.
"Похолодання збережеться в області до кінця тижня, тому закликаємо жителів бути обережним, не переохолоджуватися, стежити за прогнозом погоди і одягатися відповідно до температурного режиму", - йдеться в повідомленні.
Крім того ми писали, що на Харківщині зафіксували нові смерті від китайського вірусу.
Про це повідомили на сайті РНБО.
У регіоні захворюваність вірусом протягом доби зросла на 0,9% і досягла 60 тисяч пацієнтів
За даними РНБО, за останню добу в Харківській області виявили 534 нових випадків захворювання
Протягом доби від коронавірусу померли 14 осіб.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".