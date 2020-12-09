Маленька українка померла від китайського вірусу

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили у прес-службі Кіровоградської облдержадміністрації у Facebook.

"Станом на 6 грудня на Кіровоградщині на коронавірус захворіли 183 жителів області, померла 14-річна дівчинка", - йдеться в повідомленні.

Подробиці та обставини трагедії поки не відомі.

Жителі Харкова приголомшені такою новиною:

"Яке горе для батьків, як можна таке пережити. Хворіють і діти і дорослі. Не треба чекати, що пройде все ж, треба їхати, щоб послухав лікар, наполягати !!! Наполягати на проведення тесту! Наполягати на направлення на рентген! Немає свого лікаря-просити іншого, не дають направлення на тест-робити самим!", "Коли ж ви школи закриєте??? Чекаєте, коли масово почнуть вмирати", " дочекалися, поки вже по школах пішло?",- писали в мережі.

Раніше ми писали, що жителі Харкова потрапляють в лікарні не тільки з китайським вірусом.

Про це повідомили в Харківському обласному центрі екстреної допомоги.

За минулу добу в регіоні в "швидку" надійшло п'ять викликів через переохолодження.

"Похолодання збережеться в області до кінця тижня, тому закликаємо жителів бути обережним, не переохолоджуватися, стежити за прогнозом погоди і одягатися відповідно до температурного режиму", - йдеться в повідомленні.

Крім того ми писали, що на Харківщині зафіксували нові смерті від китайського вірусу.

Про це повідомили на сайті РНБО.

У регіоні захворюваність вірусом протягом доби зросла на 0,9% і досягла 60 тисяч пацієнтів

За даними РНБО, за останню добу в Харківській області виявили 534 нових випадків захворювання

Протягом доби від коронавірусу померли 14 осіб.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".