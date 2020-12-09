Жителі Харкова потрапляють в лікарні не тільки з китайським вірусом

Про це повідомили в Харківському обласному центрі екстреної допомоги.

За минулу добу в регіоні в "швидку" надійшло п'ять викликів через переохолодження.

"Похолодання збережеться в області до кінця тижня, тому закликаємо жителів бути обережним, не переохолоджуватися, стежити за прогнозом погоди і одягатися відповідно до температурного режиму", - йдеться в повідомленні.

Крім того ми писали, що на Харківщині зафіксували нові смерті від китайського вірусу.

Про це повідомили на сайті РНБО.

У регіоні захворюваність вірусом протягом доби зросла на 0,9% і досягла 60 тисяч пацієнтів

За даними РНБО, за останню добу в Харківській області виявили 534 нових випадків захворювання

Протягом доби від коронавірусу померли 14 осіб.

Раніше ми писали, що в Харкові почалася перша сесія міської ради.

Сесію Харківської міськради 8 скликання відкрила голова Харківської ТВК Ольга Мозгова.

Мозгова зазначила, що на підставі голосування 25 жовтня Харківська міська ТВК постановив визнати обраним Харківським міським головою безпартійного Геннадія Кернеса.

Голова ТВК зачитала постанову про реєстрацію Кернеса Харківським міським головою.

Голова Харківської ТВК Ольга Мозгова під час засідання міськради повідомила, що Геннадій Кернес обраний мер Харкова. Вона також пояснила, що він не перший раз обраний і давав присягу вже в 2010 році. Тому сьогодні йому присягати не обов'язково.

"Відповідно до зазначених вище законів Кернес з цього часу набуває повноважень Харківського міського голови", - сказала Мозгова.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".