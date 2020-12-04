Генпрокурор України розповіла, як просувається розслідування у справі катастрофи літака під Харковом

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що розслідування кримінального провадження про порушення правил польотів і підготовки до них, які у вересні стали причиною падіння літака АН-26 під Чугуєвом Харківської області, підходить до завершення, передає "Город Х".

«У цій справі крім першочергових слідчих дій проведено допити 81 свідка, призначено та проведено понад 100 судових експертиз. Розслідування знаходиться на завершальному етапі, і ми сподіваємося, що незабаром дамо суспільству відповідь», - підкреслила Венедиктова .

Нагадаємо, аварія літака Ан-26, на борту якого перебували 20 курсантів і сім офіцерів, сталася 25 вересня о 20:45 неподалік від Чугуєва. У катастрофі вижив лише один курсант, Владислав Золочівський. Він проходить лікування в Харківському госпіталі.

Через майже два тижні після трагедії до Харкова для прощання привезли тіла жертв. До цього проводилася ідентифікація останків, для чого експерти брали зразки ДНК у родичів загиблих у і самих покійних.

Курсантів і офіцерів поховали в 11 різних регіонах України. Так вирішили їхні близькі.

Нагадавши, з'явилися фото молодих курсантів, які загинули в авіакатастрофі під Харковом.

Як писала Politeka, вбита горем мама Харківського курсанта звернулася до сина, фото.

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