Генпрокурор Украины рассказала, как продвигается расследование по делу крушения самолета под Харьковом

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что расследование уголовного производства о нарушениях правил полетов и подготовки к ним, которые в сентябре стали причиной падения самолета АН-26 под Чугуевом Харьковской области, подходит к завершению, передает "Город Х".

«В этом деле кроме первоочередных следственных действий проведены допросы 81 свидетеля, назначено и проведено более 100 судебных экспертиз. Расследование находится на завершающем этапе, и мы надеемся, что вскоре дадим обществу ответ», - подчеркнула Венедиктова .

Напомним, крушение самолета Ан-26, на борту которого находились 20 курсантов и семь офицеров, произошло 25 сентября в 20:45 неподалеку от Чугуева. В катастрофе выжил только один курсант, Владислав Золочевский. Он проходит лечение в харьковском госпитале.

Спустя почти две недели после трагедии в Харьков для прощания привезли тела жертв. До этого проводилась идентификация останков, для чего эксперты брали образцы ДНК у родственников погибших у и самих покойных.

Курсантов и офицеров похоронили в 11 разных регионах Украины. Так решили их близкие.

Напомним, появились фото молодых курсантов, погибших в авиакатастрофе под Харьковом.

Как писала Politeka, убитая горем мама харьковского курсанта обратилась к сыну, фото.

Также Politeka сообщала, что Кучеру устроят допрос в ГБР из-за катастрофы Ан-26.