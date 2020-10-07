Глава ХОГА входит в комиссию по расследованию причин и обстоятельств трагедии

Руководителя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера вызывают на допрос в ГБР в качестве свидетеля

Об этом сам чиновник рассказал в одном из своих интервью, передает «Слово и Дело».

По словам Кучера, он входит в государственную комиссию, которая проводит расследование крушения самолета Ан-26Ш под Чугуевом и «не может озвучивать определенные фамилии» на всю страну.

«Ну, вдумайтесь: в качестве главного свидетеля трагедии, наверное, да? Хотя я ему сообщаю, что я ему могу сообщить только ту информацию, которая у меня есть», – цитирует портал слова главы ХОГА.

Как известно, недавно Кучер опубликовал видеообращение, в котором заявил, что «посадка Ан-26 с курсантами на борту задержалась из-за того, что в то время на посадку заходил другой борт». По его словам, эти факты скрывались последние дни.

В программе «Свобода слова» с Савиком Шустером харьковский чиновник подчеркнул, что в другом самолете был сын командующего Воздушными Силами ВСУ Сергея Дроздова.

В свою очередь Дроздов призвал Кучера не делать поспешные выводы и подчеркнул, что не влияет на руководителя полетов.

Напомним, в Харькове похоронили жертв крушения Ан-26.

Как писала Politeka, убитая горем мама харьковского курсанта обратилась к сыну, фото.

Также Politeka сообщала, семьи погибших под Харьковом курсантов получат компенсации.