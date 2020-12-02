У Харківській області за добу зафіксовані нові жертви китайського вірусу

У Харківській області за останню добу захворюваність коронавірусом зросла на 1,18% і склала 56 361 випадків.

За даними РНБО, за останню добу в Харківській області зафіксували 659 нових випадків зараження коронавірусом.

Протягом доби від коронавірусу померли 11 осіб, одужали — 1155 пацієнтів.

Раніше ми писали, що в громадському транспорті Харкова пасажири порушують правила карантину.

Телеграм-канал "Труха Харків" опублікував фото на якому видно, як пасажири не дотримуються соціальної дистанції: люди їдуть стоячи в транспорті, притискаючись один до одного.

Крім того на знімку видно, що не у всіх харків'ян медичні маски надіті правильно - Засоби захисту не прикривають ніс, а у одного молодого чоловіка, який випадково потрапив в кадр, маска на обличчі зовсім відсутня.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.