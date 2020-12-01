У Харкові випаде мокрий сніг
У середу, 2 грудня, в Харкові буде хмарно, з проясненнями, вночі та вдень очікується невеликий, мокрий сніг, на дорогах – місцями ожеледиця, вітер – 7-12 м/с.
Температура повітря вночі-3-5 градусів нижче нуля, вдень-0-2 градуси морозу, передає "Объктив".
Нахабний Кошовий з "Квартал 95" покаявся за жарт над відомим українцем, скандальне відео: "Зовсім з дуба впав..."
Українка з 13-м розміром запаморочила голову "солодощами" в декольте: "Ох, яка душа…"
Кухар в міні і декольте до пупка дала спеку у фіналі "Танців з зірками": "Голлівуд відпочиває"
Тарзан після зради Корольовій вляпався в новий скандал: "Як можна було сісти на..."
Раніше ми писали, що в громадському транспорті Харкова пасажири порушують правила карантину.
Телеграм-канал "Труха Харків" опублікував фото на якому видно, як пасажири не дотримуються соціальної дистанції: люди їдуть стоячи в транспорті, притискаючись один до одного.
Крім того на знімку видно, що не у всіх харків'ян медичні маски надіті правильно - Засоби захисту не прикривають ніс, а у одного молодого чоловіка, який випадково потрапив в кадр, маска на обличчі зовсім відсутня.
Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.
Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"
Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.