У Харкові випаде мокрий сніг

У середу, 2 грудня, в Харкові буде хмарно, з проясненнями, вночі та вдень очікується невеликий, мокрий сніг, на дорогах – місцями ожеледиця, вітер – 7-12 м/с.

Температура повітря вночі-3-5 градусів нижче нуля, вдень-0-2 градуси морозу, передає "Объктив".

Раніше ми писали, що в громадському транспорті Харкова пасажири порушують правила карантину.

Телеграм-канал "Труха Харків" опублікував фото на якому видно, як пасажири не дотримуються соціальної дистанції: люди їдуть стоячи в транспорті, притискаючись один до одного.

Крім того на знімку видно, що не у всіх харків'ян медичні маски надіті правильно - Засоби захисту не прикривають ніс, а у одного молодого чоловіка, який випадково потрапив в кадр, маска на обличчі зовсім відсутня.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.