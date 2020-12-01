На Харківщині машина в'їхала у вантажівку

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вранці 1 грудня на автодорозі «Харків Сімферополь» сталася ДТП, в результаті якої постраждала 34-річна пасажирка автомобіля «ВАЗ-2108».

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували постраждалу під наглядом швидкої допомоги.

Остаточні обставини ДТП з'ясовуються правоохоронними органами.

Раніше ми писали, що в громадському транспорті Харкова пасажири порушують правила карантину.

Телеграм-канал "Труха Харків" опублікував фото на якому видно, як пасажири не дотримуються соціальної дистанції: люди їдуть стоячи в транспорті, притискаючись один до одного.

Крім того на знімку видно, що не у всіх харків'ян медичні маски надіті правильно - Засоби захисту не прикривають ніс, а у одного молодого чоловіка, який випадково потрапив в кадр, маска на обличчі зовсім відсутня.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.