У метро Харкова спалахнула пожежа
На станції метро Тракторний завод загорівся вагон, передає телеграм-канал "Віха".
"Вагон у вогні і в диму поїхав в тунель, всі вийшли, чекаємо іншого, не зрозуміло чого він запалився", - йдеться в соощении.
Раніше ми писали, що в громадському транспорті Харкова пасажири порушують правила карантину.
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Телеграм-канал "Труха Харків" опублікував фото на якому видно, як пасажири не дотримуються соціальної дистанції: люди їдуть стоячи в транспорті, притискаючись один до одного.
Крім того на знімку видно, що не у всіх харків'ян медичні маски надіті правильно - Засоби захисту не прикривають ніс, а у одного молодого чоловіка, який випадково потрапив в кадр, маска на обличчі зовсім відсутня.
Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.
Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"
Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.