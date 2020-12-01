У Харківській області зник 13-річний хлопчик
У селищі Козача Лопань 30 Листопада Максим Неумивайкін пішов на прогулянку і не повернувся.
Він був одягнений в червону куртку і чорні штани.
Будь-яку інформацію про місцезнаходження хлопчика рідні просять повідомити за тел: 068-777-0-112 або 102.
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Раніше ми писали, що в громадському транспорті Харкова пасажири порушують правила карантину.
Телеграм-канал "Труха Харків" опублікував фото на якому видно, як пасажири не дотримуються соціальної дистанції: люди їдуть стоячи в транспорті, притискаючись один до одного.
Крім того на знімку видно, що не у всіх харків'ян медичні маски надіті правильно - Засоби захисту не прикривають ніс, а у одного молодого чоловіка, який випадково потрапив в кадр, маска на обличчі зовсім відсутня.
Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.
Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"
Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.