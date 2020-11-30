Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі запровадження повного локдауну

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

"Нещодавно їхала в метро. Інтервал 7 хвилин. Це на Салтівській лінії, перейшла на Холодногірську, і там 7 хвилин інтервал.. Людей битком.. Це приблизно з 10.00, до 13.00, це я в цей час їхала", , " Закрийте будь ласка школи!!!! Діти і вчителі без масок і без дистанції!!! Всі сидять в забитому класі цілий день!!!! У метро повно козлів без масок або висять нижче носа!!!! Де ж контроль??? Штрафуйте му * * ков", "У багатьох країнах люди масово виходять на протести проти ковід-обмежень. У тому числі відбуваються жорсткі сутички з поліцією і арештами.-Великобританія. Всі без масок", "Ми точимо вила, панове міністри! Цього разу до Ростова долетіти не вийде", - обурюються харків'яни в коментарях.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.