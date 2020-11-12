Біля Харкова знайшли унікальну здобич

Як повідомляє Politeka.net, у селищі Есхар місцеві жителі голими руками виловлювали у водоканалі здоровенних раків-мутантів з клешнями, передає "Урядовий кур'єр".

Фахівців припускають, що мармурових раків, швидше за все, випустили в дику природу з акваріума і оскільки цей вид може розмножуватися без спарювання, а потомство у раків з'являється щомісяця, то і чисельність навіть після надмірних уловів, не зменшувалася.

Раніше ми писали, що харківська влада погодилася ввести карантин вихідного дня.

У Харкові з 14 листопада буде введено карантин вихідного дня.

Оскаржувати це рішення Кабміну харківська влада не має наміру.

Про це виданню «Страна» повідомив директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

«Ми будемо діяти в рамках українського законодавства і виконувати постанову Кабміну незалежно від того, згодні ми з ними чи ні. Карантин вихідного дня вводимо не ми, а уряд. У нас з точки зору законодавства просто немає правових варіантів не підкориться. Давайте не міркувати про те, чи має Постанова меншу юридичну силу, ніж закон, але обидва вони обов'язкові до виконання на території держави. Поки не буде рішення, що це незаконно або неконституційно, ми зобов'язані підкоряться рішенням Уряду. Оцінок цьому рішенню Кабміну ми не даємо", - повідомив Юрій Сидоренко.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".