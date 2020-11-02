На Салтівці машина скотилася на зупинку
31 жовтня припаркована машина скотилася на зупинку транспорту.
Про це повідомили очевидці в телеграм-каналі ХС.
"Біля Океану припаркована тачка скотилася прямо на зупинку. На щастя, нікого не зачепило", - подиписав автор фото.
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Про це свідчать дані моніторингової системи РНБО. За інформацією медиків, за минулу добу вірус лабораторно підтвердили у 817 осіб.
Загалом по Україні захворювання виявили у 402194 (6754 випадків за добу), з них 7375 — померли, 163768 — змогли побороти інфекцію.
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