На Салтівці машина скотилася на зупинку

31 жовтня припаркована машина скотилася на зупинку транспорту.

Про це повідомили очевидці в телеграм-каналі ХС.

"Біля Океану припаркована тачка скотилася прямо на зупинку. На щастя, нікого не зачепило", - подиписав автор фото.

Раніше ми писали, що за час пандемії в Харківській області китайський вірус діагностували у 37 997 пацієнтів.

Про це свідчать дані моніторингової системи РНБО. За інформацією медиків, за минулу добу вірус лабораторно підтвердили у 817 осіб.

Загалом по Україні захворювання виявили у 402194 (6754 випадків за добу), з них 7375 — померли, 163768 — змогли побороти інфекцію.

До слова, нова напасть атакує харків'ян, з'явилася важлива заява: "вже зафіксовано...".

Як повідомляла Politeka, на Харківщині вірус ближче до зими набирає обертів, медики б'ють на сполох: "кількість хворих досягла...".

Також Politeka писала, що харків'яни збунтувалися проти свавілля в метро, " вартість проїзду збільшили...".