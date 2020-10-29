Харківська поліція почала виводити з вагонів метро людей без масок

Харківська поліція почала рейди по вагонах електропоїздів метрополітену з перевіркою пасажирів. Про це розповіли автори Telegram-каналу "Харків NOW".

Поліцейські перевіряли людей 28 жовтня на станції "Проспект Гагаріна". Один з пасажирів виявився без захисної маски, його вивели з вагона.

"Яка турбота про народ, краще б вони дбали про онкохворих і виділяли їм гроші на лікування", "а цим часом десь у Харкові тихо проходять грабежі квартир харків'ян. А де поліція, а вона маски перевіряє....", Правильно роблять. Інтервал між поїздами зменшили, зараз небагато людей у вагонах. А запобіжні заходи все ж дотримуватися потрібно!", "У всіх країнах світу маски видають безкоштовно а у нас виганяють на вулицю. І їм ще зарплату за це піднімають", " А очі чому відкриті...це теж слизові...Коли ж люди перетворяться на людей, а не на стадо баранів...",- пишуть українці в коментарях.

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