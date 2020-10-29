Харьковская полиция начала выводить из вагонов метро людей без масок

Харьковская полиция начала рейды по вагонам электропоездов метрополитена с проверкой пассажиров. Об этом рассказали авторы Telegram-канала "Харьков NOW".

Полицейские проверяли людей 28 октября на станции “Проспект Гагарина”. Один из пассажиров оказался без защитной маски, его вывели из вагона.

"Какая забота о народе, лучше бы они заботились об онкобольных и выделяли им деньги на лечение", "А этим временем где то в Харькове тихо проходят грабежи квартир харьковчан. А где полиция, а она маски проверяет....", Правильно делают. Интервал между поездами уменьшили, сейчас немного людей в вагонах. А меры предосторожности всё же соблюдать нужно!", "Во всех странах мира маски выдают бесплатно а у нас выгоняют на улицу. И им ещё зарплату за это подымают", " А глаза почему открыты...это тоже слизистые...Когда же люди превратятся в людей,а не в стадо баранов...", - пишут украинцы в комментариях.

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