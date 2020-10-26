У Центрі культури в Харкові сходяться члени дільничних виборчих комісій

Люди привезли протоколи та бюлетені за результатами виборів до районної та обласної рад, передає "Суспільне".

Члени комісій займають два зали центру культури і фоє. Представники дільничних комісій записуються в чергу у членів міської комісії і чекають.

Людей зібралася величезна кількість, тому дотримуватися дистанції практично неможливо.

До слова, Геннадій Кернес, який, ймовірно, в один тур стане знову стане мером Харкова, не зміг проголосувати на місцевих виборах.

Про це розповів його заступник Ігор Терехов.

Зазначимо, що за результатами екзитполу, які були оприлюднені вчора, 25 жовтня, після закриття виборчих дільниць, Геннадій Кернес - беззаперечний лідер у Харкові.

Судячи з даних, які були озвучені в ефірі телеканалу Україна 24, на виборах кандидатуру Геннадія Кернеса підтримали 57,9% харків'ян. Також переможцем на виборах до місцевої ради стала партія "Блок Кернеса-успішний Харків" з результатом в 39,52%.

Сам же Геннадій Кернес, який зараз перебуває на лікуванні в Німеччині, пильно стежив за виборами, і це було вперше, коли політик не зміг проголосувати.

Його заступник Ігор Терехов попередив, що Кернес скоро повернеться в Україну і виступить перед харків'янами по телевізору.

До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня.

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