В центре культуры в Харькове сходятся члены участковых избирательных комиссий

Люди привезли протоколы и бюллетени по результатам выборов в районный и областной советы, передает "Суспільне".

Члены комиссий занимают два зала центра культуры и фойе. Представители участковых комиссий записываются в очередь у членов городской комиссии и ждут.

Людей собралось огромное количество, поэтому соблюдать дистанцию практически невозможно.

К слову, Геннадий Кернес, который, вероятно, в один тур станет вновь станет мэром Харькова, не смог проголосовать на местных выборах.

Об этом рассказал его заместитель Игорь Терехов.

Отметим, что по результатам экзитпола, которые были обнародованы вчера, 25 октября, после закрытия избирательных участков, Геннадий Кернес - безоговорочный лидер в Харькове.

Судя по данным, которые были озвучены в эфире телеканала Украина 24, на выборах кандидатуру Геннадия Кернеса поддержали 57,9% харьковчан. Также победителем на выборах в местный совет стала партия "Блок Кернеса - Успешный Харьков" с результатом в 39,52%.

Сам же Геннадий Кернес, который сейчас находится на лечении в Германии, пристально следил за выборами, и это было впервые, когда политик не смог проголосовать.

Его заместитель Игорь Терехов предупредил, что Кернес скоро вернется в Украину и выступит перед харьковчанами по телевизору.

К слову, выборы в Харькове 2020: кого выберут мэром, результаты экзитпола 25 октября.

Как сообщала Politeka, у Кернеса заговорили о "выездных сессиях" мэрии в Германии

Также Politeka писала, что Зеленский упрекнул Кернеса за "хаос" с китайским вирусом.