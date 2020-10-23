Перший віце-мер Харкова Ігор Терехов повідомив про стан здоров'я Геннадія Кернеса

"На думку лікарів, процес (одужання-Ред.) йде нормально. На думку лікарів, ні життєдіяльності Геннадія Адольфовича Кернеса, ні його працездатності нічого не загрожує. Дуже скоро чекаємо Геннадія Адольфовича в Харкові", - сказав Терехов, передає Depo.Харків.

Також у заступника Кернеса запитали, чи планується "виїзна сесія в Німеччині".

"Ні я, ні закон України не планує таких сесій", - заявив Терехов.

Раніше ми писали що на Харківщині станом на 23 жовтня у 31595-х осіб підтвердили Китайський вірус.

Згідно моніторингу поширення епідемії, який проводить РНБО, всього станом на ранок 23 жовтня вірус лабораторно підтверджений у 31 592 людини.

За останню добу з'явилося 693 нових випадки інфікування.

68 осіб одужали, вісім пацієнтів померли.

До слова, кількість жертв від вірусу на Харківщині різко збільшилася, побитий новий антирекорд.

Як повідомляла Politeka, бракує ліжок у лікарнях: у Харкові знайшли останні вільні місця для хворих вірусом, деталі.

Також Politeka писала, що хворих китайським вірусом масово вивозять з Харкова, Заява Кучера.