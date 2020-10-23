Президент України Володимир Зеленський заявив, що у мера Геннадія Кернеса в Харкові складна ситуація з китайським вірусом

Про це повідомляє "Сьогодні"з посиланням на інтерв'ю Зеленського.

"Наприклад, я нічого поганого не бажаю меру Харкова. Він сьогодні в складному становищі, важко хворіє (COVID-19). Більш того, він там для Харкова робив якісь важливі речі різні... але важливий момент: ми говорили з ним кілька разів, потім він нас послухав-зупинив метро – коли відчував, що кількість хворих зростає. Після цього він говорив, що все буде нормально. Зараз він захворів, на жаль, і ситуація (в Харкові) у нього складна", – заявив Зеленський.

Раніше ми писали що на Харківщині станом на 23 жовтня у 31595-х осіб підтвердили Китайський вірус.

Згідно моніторингу поширення епідемії, який проводить РНБО, всього станом на ранок 23 жовтня вірус лабораторно підтверджений у 31 592 людини.

За останню добу з'явилося 693 нових випадки інфікування.

68 осіб одужали, вісім пацієнтів померли.

До слова, кількість жертв від вірусу на Харківщині різко збільшилася, побитий новий антирекорд.

Як повідомляла Politeka, бракує ліжок у лікарнях: у Харкові знайшли останні вільні місця для хворих вірусом, деталі.

Також Politeka писала, що хворих китайським вірусом масово вивозять з Харкова, Заява Кучера.