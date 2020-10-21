Війська ЗСУ виплатили грошову допомогу родинами загиблих курсантів в авіакатастрофі Ан-26 під Харковом
Вона становить понад 1,5 мільйона гривень.
Про це повідомили в прес-службі Генерального штабу ЗСУ.
"Обласними військовими комісаріатами Сухопутних військ Збройних Сил України проведено виплату одноразової допомоги сім'ям курсантів Харківського національного університету Повітряних сил, які трагічно загинули 25 Вересня 2020 року в результаті катастрофи літака Ан-26Ш", - йдеться в повідомленні.
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Гроші сім'ям загиблих курсантів Харківського університету Повітряних сил перерахували на банківські картки.
До слова, дружина загиблого в авіакатастрофі під Харковом військового розповідає, що дочка "ніби передчувала смерть".
За кілька хвилин до падіння Ан-26 в Харківській області загиблий в катастрофі літака штурман Олексій Остапенко вів листування з 7-річною дочкою.
Про це розповіла дружина офіцера Олена Остапенко в коментарі ТСН.
Вона показала листування, в якому дівчинка писала батькові, що хвилюється за нього, а вже після авіакатастрофи запитала: "Тату, ти живий? Тут впав літак".
Вдова військового розповідає, що дівчинка "ніби передчувала смерть батька, і заспокоювала маму".
"Мені дитина сказала:" Мамо, почекай. Він, можливо, мені щось відповів". І вона дістає телефон, і я бачу це листування. Мене це не те, щоб зворушило. У мене було таке відчуття, що вона ніби щось передчувала в цей момент", - сказала дружина загиблого.
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