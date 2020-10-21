Війська ЗСУ виплатили грошову допомогу родинами загиблих курсантів в авіакатастрофі Ан-26 під Харковом

Вона становить понад 1,5 мільйона гривень.

Гроші сім'ям загиблих курсантів Харківського університету Повітряних сил перерахували на банківські картки.

До слова, дружина загиблого в авіакатастрофі під Харковом військового розповідає, що дочка "ніби передчувала смерть".

За кілька хвилин до падіння Ан-26 в Харківській області загиблий в катастрофі літака штурман Олексій Остапенко вів листування з 7-річною дочкою.

Про це розповіла дружина офіцера Олена Остапенко в коментарі ТСН.

Вона показала листування, в якому дівчинка писала батькові, що хвилюється за нього, а вже після авіакатастрофи запитала: "Тату, ти живий? Тут впав літак".

Вдова військового розповідає, що дівчинка "ніби передчувала смерть батька, і заспокоювала маму".

"Мені дитина сказала:" Мамо, почекай. Він, можливо, мені щось відповів". І вона дістає телефон, і я бачу це листування. Мене це не те, щоб зворушило. У мене було таке відчуття, що вона ніби щось передчувала в цей момент", - сказала дружина загиблого.

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