Войска ВСУ выплатили денежную помощь семьями погибших курсантов в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом
Она составляет более 1,5 миллиона гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
"Областными военными комиссариатами Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины проведена выплата единовременного пособия семьям курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил, которые трагически погибли 25 сентября 2020 года в результате катастрофы самолета Ан-26Ш", - говорится в сообщении.
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Деньги семьям погибших курсантов Харьковского университета воздушных сил перечислили на банковские карты.
К слову, супруга погибшего в авиакатастрофе под Харьковом военного рассказывает, что дочь "будто предчувствовала смерть".
За несколько минут до падения Ан-26 в Харьковской области погибший в катастрофе самолета штурман Алексей Остапенко вел переписку с 7-летней дочерью.
Об этом рассказала жена офицера Елена Остапенко в комментарии ТСН.
Она показала переписку, в котором девочка писала отцу, что волнуется за него, а уже после авиакатастрофы спросила: "Папа, ты жив? Здесь упал самолет".
Вдова военного рассказывает, что девочка "будто предчувствовала смерть отца, и успокаивала маму".
"Мне ребенок сказал:" Мама, подожди. Он, возможно, мне что-то ответил". И она достает телефон, и я вижу эту переписку. Меня это не то, чтобы тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что - то предчувствовала в этот момент", - сказала жена погибшего.
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