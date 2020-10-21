Войска ВСУ выплатили денежную помощь семьями погибших курсантов в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом

Она составляет более 1,5 миллиона гривен.

Деньги семьям погибших курсантов Харьковского университета воздушных сил перечислили на банковские карты.

К слову, супруга погибшего в авиакатастрофе под Харьковом военного рассказывает, что дочь "будто предчувствовала смерть".

За несколько минут до падения Ан-26 в Харьковской области погибший в катастрофе самолета штурман Алексей Остапенко вел переписку с 7-летней дочерью.

Об этом рассказала жена офицера Елена Остапенко в комментарии ТСН.

Она показала переписку, в котором девочка писала отцу, что волнуется за него, а уже после авиакатастрофы спросила: "Папа, ты жив? Здесь упал самолет".

Вдова военного рассказывает, что девочка "будто предчувствовала смерть отца, и успокаивала маму".

"Мне ребенок сказал:" Мама, подожди. Он, возможно, мне что-то ответил". И она достает телефон, и я вижу эту переписку. Меня это не то, чтобы тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что - то предчувствовала в этот момент", - сказала жена погибшего.

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