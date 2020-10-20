У Харкові автомобіль збив двох дітей

За даними поліції, аварія сталася вчора, 19 жовтня, близько 16:10 на проспекті Тракторобудівників.

Двоє 11-річних хлопчиків переходили дорогу по регульованому пішохідному переходу. Їх збив ВАЗ з 60-річним водієм за кермом.

Діти доставлені в лікарню швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Раніше ми писали, що інфекційне відділення районної лікарні в Куп'янську на Харківщині вже кілька днів привертає увагу користувачів соцмереж.

Вся справа в тому, що в медустанові пацієнти з китайським вірусом лежать в коридорі, причому це не одне-два ліжка, а значно більше.

З чим доводиться стикатися пацієнтам і лікарям в таких умовах, написала на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук користувач Яна Колпакова.

"Люди з запаленням легенів лежать в коридорах. В туалет ходять в палати до інших хворих, з освітлення – одна лампа на весь коридор, щоб медсестра поставила крапельницю, хворий підсвічує моб.телефон. Відкривайте відділення на Ковшаровке, в Вузловий, чого ви чекаєте? Чекаєте, коли привезуть Двоярусні ліжка?",- пише автор.

Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у ХОДА придумали, як розвантажити лікарні із зараженими.

Також Politeka писала, що Кучера вивели з себе на засіданні, мат губернатора потрапив на відео.