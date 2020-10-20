В Харькове автомобиль сбил двоих детей
По данным полиции, авария произошла вчера, 19 октября, около 16:10 на проспекте Тракторостроителей.
Двое 11-летних мальчиков переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Их сбил ВАЗ с 60-летним водителем за рулем.
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Дети доставлены в больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Ранее мы писали, что инфекционное отделение районной больницы в Купянске на Харьковщине уже несколько дней привлекает внимание пользователей соцсетей.
Все дело в том, что в медучреждении пациенты с китайским вирусом лежат в коридоре, причем это не одна-две кровати, а значительно больше.
С чем приходится сталкиваться пациентам и врачам в таких условиях, написала на своей странице в социальной сети Фейсбук пользователь Яна Колпакова.
«Люди с воспалением лёгких лежат в коридорах. В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения – одна лампа на весь коридор, чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает моб.телефоном. Открывайте отделения на Ковшаровке, в Узловой,чего вы ждёте? Ждете, когда привезут двухъярусные кровати?», – пишет автор.
Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.
Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.
Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.