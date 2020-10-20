В Харькове автомобиль сбил двоих детей

По данным полиции, авария произошла вчера, 19 октября, около 16:10 на проспекте Тракторостроителей.

Двое 11-летних мальчиков переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Их сбил ВАЗ с 60-летним водителем за рулем.

Дети доставлены в больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Ранее мы писали, что инфекционное отделение районной больницы в Купянске на Харьковщине уже несколько дней привлекает внимание пользователей соцсетей.

Все дело в том, что в медучреждении пациенты с китайским вирусом лежат в коридоре, причем это не одна-две кровати, а значительно больше.

С чем приходится сталкиваться пациентам и врачам в таких условиях, написала на своей странице в социальной сети Фейсбук пользователь Яна Колпакова.

«Люди с воспалением лёгких лежат в коридорах. В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения – одна лампа на весь коридор, чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает моб.телефоном. Открывайте отделения на Ковшаровке, в Узловой,чего вы ждёте? Ждете, когда привезут двухъярусные кровати?», – пишет автор.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.

Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.