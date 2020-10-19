У Харківській області за минулу добу китайським вірусом захворіли 595 осіб

Всього на Харківщині за час пандемії вірус діагностували у 29113 пацієнтів.

Про це повідомляють дані моніторингової системи РНБО.

Також відомо, що через наслідки хвороби в області 445 осіб померли (за минулу добу-6 летальних випадків), 5618 пацієнта одужали, продовжують лікування 23 050 людини.

Всього в Україні китайським вірусом захворіли 303638 жителів (4766 випадків за добу), з них 5673 — померли, 126489 успішно перемогли вірус.

Раніше ми писали, що новий спалах китайського вірусу спричинив за собою чергові обмеження.

Цю інформацію в своєму Facebook підтвердив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

За словами чиновника, Харків і деякі регіони в області потрапили в червону зону карантину.

Таке рішення було затверджено Держкомісією з питань ТБ і НС.

Нові жорсткі обмеження офіційно вступили в силу 19 жовтня.

Як зазначив Олексій Кучер, з епідемією китайського вірусу на Харківщині "все серйозно".

Так, за рішенням держкомісії в червону зону потрапили:

Харків;

Люботин;

Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони.

Відзначимо, що в червоній зоні категорично заборонена робота кафе, ресторанів, ТРЦ і розважальних закладів, а також відвідування навчальних закладів. Також буде припинена робота громадського транспорту.

Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у ХОДА придумали, як розвантажити лікарні із зараженими.

Також Politeka писала, що Кучера вивели з себе на засіданні, мат губернатора потрапив на відео.