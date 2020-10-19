У Харківській області за минулу добу китайським вірусом захворіли 595 осіб
Всього на Харківщині за час пандемії вірус діагностували у 29113 пацієнтів.
Про це повідомляють дані моніторингової системи РНБО.
Також відомо, що через наслідки хвороби в області 445 осіб померли (за минулу добу-6 летальних випадків), 5618 пацієнта одужали, продовжують лікування 23 050 людини.
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Всього в Україні китайським вірусом захворіли 303638 жителів (4766 випадків за добу), з них 5673 — померли, 126489 успішно перемогли вірус.
Раніше ми писали, що новий спалах китайського вірусу спричинив за собою чергові обмеження.
Цю інформацію в своєму Facebook підтвердив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.
За словами чиновника, Харків і деякі регіони в області потрапили в червону зону карантину.
Таке рішення було затверджено Держкомісією з питань ТБ і НС.
Нові жорсткі обмеження офіційно вступили в силу 19 жовтня.
Як зазначив Олексій Кучер, з епідемією китайського вірусу на Харківщині "все серйозно".
Так, за рішенням держкомісії в червону зону потрапили:
- Харків;
- Люботин;
- Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони.
Відзначимо, що в червоній зоні категорично заборонена робота кафе, ресторанів, ТРЦ і розважальних закладів, а також відвідування навчальних закладів. Також буде припинена робота громадського транспорту.
Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.
Як повідомляла Politeka, у ХОДА придумали, як розвантажити лікарні із зараженими.
Також Politeka писала, що Кучера вивели з себе на засіданні, мат губернатора потрапив на відео.