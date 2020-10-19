В Харьковской области за прошлые сутки китайским вирусом заболели 595 человек
Всего на Харьковщине за время пандемии вирус диагностировали у 29113 пациентов.
Об этом сообщают данные мониторинговой системы СНБО.
Также известно, что из-за последствий болезни в области 445 человек умерли (за прошедшие сутки – 6 летальных исхода), 5618 пациента выздоровели, продолжают лечение 23 050 человека.
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Всего в Украине китайским вирусом заболели 303638 жителей (4766 случаев за сутки), из них 5673 — умерли, 126489 успешно победили вирус.
Ранее мы писали, что новая вспышка китайского вируса повлекла за собой очередные ограничения.
Эту информацию в своем Facebook подтвердил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
По словам чиновника, Харьков и некоторые регионы в области попали в красную зону карантина.
Такое решение было утверждено Госкомиссией по вопросам ТБ и ЧС.
Новые жесткие ограничения официально вступили в силу 19 октября.
Как отметил Алексей Кучер, с эпидемией китайского вируса на Харьковщине "все серьезно".
Так, по решению Госкомиссии в красную зону попали:
- Харьков;
- Люботин;
- Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.
Отметим, что в красной зоне категорически запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ и развлекательных заведений, а также посещение учебных заведений. Также будет приостановлена работа общественного транспорта.
Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.
Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.
Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.