В Харьковской области за прошлые сутки китайским вирусом заболели 595 человек

Всего на Харьковщине за время пандемии вирус диагностировали у 29113 пациентов.

Об этом сообщают данные мониторинговой системы СНБО.

Также известно, что из-за последствий болезни в области 445 человек умерли (за прошедшие сутки – 6 летальных исхода), 5618 пациента выздоровели, продолжают лечение 23 050 человека.

Всего в Украине китайским вирусом заболели 303638 жителей (4766 случаев за сутки), из них 5673 — умерли, 126489 успешно победили вирус.

Ранее мы писали, что новая вспышка китайского вируса повлекла за собой очередные ограничения.

Эту информацию в своем Facebook подтвердил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По словам чиновника, Харьков и некоторые регионы в области попали в красную зону карантина.

Такое решение было утверждено Госкомиссией по вопросам ТБ и ЧС.

Новые жесткие ограничения официально вступили в силу 19 октября.

Как отметил Алексей Кучер, с эпидемией китайского вируса на Харьковщине "все серьезно".

Так, по решению Госкомиссии в красную зону попали:

Харьков;

Люботин;

Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.

Отметим, что в красной зоне категорически запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ и развлекательных заведений, а также посещение учебных заведений. Также будет приостановлена работа общественного транспорта.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.

Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.