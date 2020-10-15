За останню добу в Харківській області виявлено 651 новий випадок зараження китайським вірусом, але жителі регіону наполегливо продовжують ігнорувати ці цифри

Люди не дотримуються масочного режиму, не уникають масового скупчення, більш того – піддають ризику зараження дітей, які хоч і легше переносять вірус, але можуть "нагородити" ним старших родичів, передає Politeka.net.

Черговий доказ легковажності людей показали в телеграм-каналі "Ху**ий Харків", опублікувавши знімок з відкриття дитячого майданчика в Пісочині під Харковом.

Як видно на фото, десятки дітей, а з ними і дорослі, заполонили обгороджений майданчик. Деякі тримають в руках зелені кульки.

При цьому Харківський район – на другому місці за кількістю заражених після Харкова. Там вірус діагностували у 1509 громадян, причому 13 випадків – за останню добу.

Раніше ми розповідали про те, що деякі райони Харківщини перевели школи на дистанційне навчання. Так, після смерті 43-річної вчительки ліцею від китайського вірусу школи Малинівської ОТГ Чугуївського району перейшли на дистанціку.

Голова громади Микола Семер'янов пояснив, що на дистанційне навчання переведено три ліцеї та дитячий садок через випадки коронавірусу серед персоналу. Крім того, в ОТГ обмежили доступ до дитячих майданчиків.

Ми також писали про те, що на даний момент безкоштовне ПЛР-тестування роблять тільки двом категоріям громадян: тим, у кого діагностована пневмонія, і тим, у кого підозра на коронавірус.

Нагадаємо, Харківщина стала "головною за вірусом" в Україні, антирекорди б'ються день за днем.

Як повідомляла Politeka, Кучер налякав харків'ян "червоною" зоною карантину.

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