За последние сутки в Харьковской области выявлен 651 новый случай заражения китайским вирусом, но жители региона упорно продолжают игнорировать эти цифры

Люди не придерживаются масочного режима, не избегают массового скопления, более того – подвергают риску заражения детей, которые хоть и легче переносят вирус, но могут «наградить» ним старших родственников, передает Politeka.net.

Очередное доказательство легкомыслия людей показали в телеграмм-канале «Ху**ый Харьков», опубликовав снимок с открытия детской площадки в Песочине под Харьковом.

Как видно на фото, десятки детей, а с ними и взрослые, заполонили огороженную площадку. Некоторые держат в руках зеленые шарики.

При этом Харьковский район – на втором месте по количеству зараженных после Харькова. Там вирус диагностировали у 1509 граждан, причем 13 случаев – за последние сутки.

Ранее мы рассказывали о том, что некоторые районы Харьковщины перевели школы на дистанционное обучение. Так, после смерти 43-летней учительницы лицея от китайского вируса школы Малиновской ОТГ Чугуевского района перешли на дистанционку.

Глава общины Николай Семерьянов пояснил, что на дистанционное обучение переведены три лицея и детский сад из-за случаев коронавируса среди персонала. Кроме того, в ОТГ ограничили доступ к детским площадкам.

Мы также писали о том, что на данный момент бесплатное ПЦР-тестирование делают только двум категориям граждан: тем, у кого диагностирована пневмония, и тем, у кого подозрение на коронавирус.

Напомним, Харьковщина стала "главной по вирусу" в Украине, антирекорды бьются день за днем.

Как сообщала Politeka, Кучер напугал харьковчан "красной" зоной карантина.

Также Politeka писала, что вирус уносит жизни харьковчан одного за другим.