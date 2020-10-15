На сесії Харківської облради голова ХОДА Олексій Кучер не підбирав виразів у розмові з першим заступником голови облради Володимиром Скоробагачем

Причиною для спілкування на підвищених тонах стала ситуація з коронавірусом в Харківській області, передає "Суспільне".

Скоробагач після виступу заступника Харківської ОДА Тараса Пастуха, який доповів про ситуацію з лікуванням COVID-хворих, розкритикував роботу ОДА. Зокрема, він заявив, що катастрофічна ситуація, яка склалася в області, викликана незадовільною роботою Департаменту охорони здоров'я.

"Якось у вас гладко проходить, є проблеми. А чого не скажете, що сьогодні вранці давали швидку, тільки вісім ліжок, щоб приймали лікарні: це чорнобильська дала п'ять і ще по одному ліжку в різних лікарнях. А скільки у нас на день хворих? В якому стані палати? Які ліжка?" – обурювався чиновник.

Однак на цьому його претензії не закінчилися:

"Куди везуть людей? Людей залишають вдома! Хворих! Із запаленням! Двостороннє запалення легенів. Ну то що? Кажуть, давайте ми будемо лікувати вас по телефону. Їм дихати чимось потрібно! Тобто робота провалена однозначно. І те, що ви говорите, ми в майбутньому будемо робити, це все х**ня! Просто чистої води відписка!".

Він підкреслив, що потрібні "серйозні заходи", оскільки хворих нікуди везти.

На такі звинувачення Кучер не змовчав і перейшов на крик, теж не упустивши можливості використовувати ненормативну лексику:

"Х**ню це ви зараз городите. Тому ніяких немає прикладів, які говорили б про те, що у нас в департаменті хаос. Конкретний приклад. Про те, що ви говорите, недостатньо ліжок. Так! Про те, що у нас стіни пошарпані? Так! Що ви робили п'ять років? Що ви конкретно робили п'ять років для того, щоб була інша ситуація? Ні**ра не робили, разом з Булахом. Ми вдень і вночі займаємося тим, щоб у наших людей був кисень! Щоб було достатньо ліжок! Саме ми приймаємо рішення і беремо на себе відповідальність, а ви займаєтеся балаканиною. Самою натуральною, постійно!".

- Это чушь! Ничего не принимаете, не дрочите! - Нихера вы не делаете! Что "не дрочите"? Что "не дрочите?" Нет, это не ссора двух школьников. Это глава ХОГА и замглавы облсовета. Знатная заруба на сессии Харьковского областного совета между Скоробагачом и Кучером. Досталось и Булаху. Обсуждали состояние больниц, отсутствие койкомест и кислорода для больных на COVID-19. Gepostet von Жить в Харькове am Donnerstag, 15. Oktober 2020

Дмитро Булах– депутат обласної ради, який раніше критикував роботу ОДА і Кучера. Останній у свою чергу назвав його "трутнем".

Після такої відповіді Скоробагач пішов до Кучера, вдаривши по столу і застосувавши міцне слівце, а потім ще раз стукнув по кріслу одного із заступників голови облради.

У конфлікт втрутився голова облради Сергій Чернов, зажадавши всі сторони "зробити паузу і набрати в легені повітря".

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