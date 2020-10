View this post on Instagram

🚧— Жду ДТП со свои участием Этими словами трухавчанин начал описывать ситуацию на дороге от 23 Августа до Лесопарка 😁 🏎 Водители 55 и 271 маршруток пересмотрели «Форд против Феррари» и устроили заезд года, обгоняя друг-друга всю дорогу🥴 Лучше бы они с утра так ездили😏