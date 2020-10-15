Про пасажирів у салоні ніхто не думає!

У Харкові водії маршруток у гонитві за новими пасажирами піддають небезпеці тих людей, які вже перебувають у салоні

Як це відбувається, показали на сторінці групи "ТРУХА Харків" в соціальній мережі Instagram, опублікувавши красномовне відео, передає Politeka.net. Щоб подивитися, доскролльте сторінку вниз.

На записі, зробленому з салону маршрутки, видно, як водій обганяє свого колегу в темний час доби, причому маневри, м'яко кажучи, дуже ризиковані. Маршрутники влаштували догонялки при досить щільному трафіку на дорозі. Все це відбувалося на маршруті від 23 серпня до Лісопарку.

"🏎Водії 55 і 271 маршруток передивилися "Форд проти Феррарі" і влаштували заїзд року, обганяючи один одного всю дорогу🥴 краще б вони з ранку так їздили😏", – йдеться в підписі до публікації.

У свою чергу користувачі відзначили, що, на жаль, подібні порушення трапляються часто-густо.

"Я одного разу у вухо дав водієві за такий форсаж по-харківськи", "Там постійно такі гонки, водії б'ються за пасажирів, хто перший на зупинку приїде, ще й зупиняються так, щоб інший автобус не зміг під'їхати до зупинки", "282 і 302 теж ганяються", "така фігня у всіх районах. Все заради грошей", "через таких д*біловодіїв бувають бігуді. Їм то пофіг, боси відмажуть, а народ страждає. Куди дивиться поліція– хз", - пишуть коментатори під відео.

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