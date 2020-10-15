О пассажирах в салоне никто не думает!

В Харькове водители маршруток в погоне за новыми пассажирами поддают опасности тех людей, которые уже находятся в салоне

Как это происходит, показали на странице группы «ТРУХА Харьков» в социальной сети Инстаграм, опубликовав красноречивое видео, передает Politeka.net. Чтобы посмотреть, доскролльте страницу вниз.

На записи, сделанной из салона маршрутки, видно, как водитель обгоняет своего коллегу в темное время суток, причем маневры, мягко говоря, очень рискованные. Маршрутчики устроили догонялки при довольно плотном трафике на дороге. Все это происходило на маршруте от 23 Августа до Лесопарка.

«🏎 Водители 55 и 271 маршруток пересмотрели «Форд против Феррари» и устроили заезд года, обгоняя друг друга всю дорогу🥴 Лучше бы они с утра так ездили😏», – говорится в подписи к публикации.

В свою очередт пользователи отметили, что, к сожалению, подобные нарушения – сплошь и рядом.

«Я однажды в ухо дал водителю за такой форсаж по-харьковски», «Там постоянно такие гонки, водители деруться за пассажиров, кто первый на остановку приедет, ещё и останавливаются так, чтобы другой автобус не смог подъехать к остановке», «282 и 302 тоже гоняются», «Такая фигня во всех районах. Все ради денег», «Из-за таких д*биловодил бывают бигуди. Им то пофиг, боссы отмажут, а народ страдает. Куда смотрит полиция- хз», – пишут коментаторы под видео.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские устроили рейд в общественном транспорте, проверяя, как пассажиры и водители придерживаются карантинных требований.

Напомним, маршрутчик нагло вышвырнул инвалида АТО из салона, за ветерана вступились побратимы.

Как сообщала Politeka, в гимназии унизили вдову и дочь штурмана Ан-26.

Также Politeka писала, что в Харькове разгорелся скандал из-за вопиющего случая в маршрутке.