В Харькове разгорелся скандал из-за того, что у водителя маршрутки не нашлось сдачи с крупной купюры для пассажирки, и та вынуждена была выйти из салона

О своем приключении девушка рассказала в группе «Типичное ХТЗ» в социальной сети Фейсбук.

«Сегодня утром зашла в 304. Мелких денег у меня не было, было только 100 грн одной купюрой. Водитель начал возмущаться и говорить, что сдачи у него не будет, хотя в кассе деньги были и по 10, и по 20 грн. Потом швырнул мне эти 100 грн. и сказал выйти. Я ответила, что он может дать сдачу, так как деньги есть. Он начал говорить, что если он даст мне сдачу, то что будет делать потом... В смысле, потом? Какое право водитель вообще имеет выгонять человека из автобуса, если ему, видите ли, не хочется давать сдачу! Естественно, я вышла, потому что ехать с таким быдлом дальше и не было желания», – говорится в публикации.

Рассказ вызвал существенный резонанс, поскольку многим знакома такая ситуация. Однако единогласия под публикацией не было. Если одни осуждали маршрутчика, то другие нашли объяснение его нервозности и посоветовали автору в дальнейшем не спешить с выводами.

«Это уже какой-то каприз с его стороны, обычно говорят, присаживайтесь, сдачу передам», «Аналогичная ситуация была у меня, только в 240 автобусе. Водитель – хамло, которых надо ещё поискать. Оскорбляет всех льготников, пенсионеров. Одним словом ублюдок», «Раздула из мухи слона, а мужик пашет, как вол, нефиг нервы ему мотать. Работа тяжёлая, а быдло ты», «А че Вы в метрополитене не возмущаетесь, что нет «размена денег»?! Не проще ли самой за себя подумать, чем понадеяться на кого-то, в данном случае водителя. Ему за всех думать надо? В каком это законе прописано, что он ОБЯЗАН дать сдачу? Выгонять тоже не должен, как и везти бесплатно! Я не знаю, конечно, всю ситуацию, но подозреваю, что автор была у него уже не первой с крупной купюрой», «Есть одно но. Помимо того, что некоторые водители хамят, это да. А хоть один из пассажиров потребовал билет, который водитель обязан дать?», – пишут в комментариях.

Напомним, на Харьковщине пенсионерка «позолотила» ручку мошенницам на тысячи долларов.

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