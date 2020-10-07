У Харкові на пішоходному переході збили дитину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Харків Life".

Так, повідомляється, що водій автомобіля Shkoda збив дитину на пішохідному переході і втік з місця ДТП.

ДТП сталася у Харкові на вулиці Дружби народів.

Очевидців аварії просять надати інформацію про водія, який збив дитину на "зебрі".

"Хто що знає про це авто, напишіть нам, хлопець на Ніссан не зміг наздогнати цього виродка. Сталося вчора ввечері", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна помітити, як дитина перебігає дорогу по пішоходному переходу, як раптом на великій швидкості виїжджає автівка та збиває дитину.

Після наїзду на дитину водій навіть не зупинився і поїхав далі. Автомобіль Nissan, що їхав у зворотному напрямку та побачив ДТП, різко розвернувся та намагався наздогнати винуватця аварії.

Небайдужі харківчани вийшли з машин та кинулись на допомогу дитині.

Раніше повідомлялось, що страшна дорожньо-транспортна пригода забрала життя людини під Харковом. Так, на трасі від окружної в бік Вільхівки п'яний водій паркетника не впорався з керуванням і влетів у лобове з бусом. Пасажир паркетника загинув на місці.

Нагадаємо, у Харкові водій протаранив швидку з вагітною всередині.

Також Politeka писала, що у мотлох п'яний водій злетів з дороги в центрі Харкова.