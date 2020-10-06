Страшна дорожньо-транспортна пригода забрала життя людини під Харковом

Про подію повідомляє телеграм-канал "ВЕХА".

"Моторошна # ДТП із загиблими по дорозі в Вільхівку. На трасі від окружної в бік Вільхівки п'яний водій паркетника не впорався з керуванням і влетів у лобове з бусом. Пасажир паркетника загинув на місці, обидва водії доставлені в 4-ку з серйозними травмами. СТО-Харків", - йдеться у підписі до публікації.

Як видно на кадрах, удар був такої сили, що капоти обох автомобілів відновленню не підлягають.

Всі деталі й обставини трагедії належить з'ясувати правоохоронцям.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові водій на елітній іномарці небезпечно "дрифтував" у центрі міста.

Водій іномарки створив аварійну ситуацію в районі центральної площі Конституції. Porsche підрізав одне з авто, обігнав інші машини і, різко прискорившись, поїхав у бік Павлівської площі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України ("Хуліганство"). Орієнтування на дану іномарку було передано всім екіпажам Харківської патрульної поліції.

Ми також писали, що в селищі Пісочин сталася ДТП, в якій постраждала військовослужбовець ЗСУ. Під час аварії вона отримала численні травми: перелом, забої, садна.

Нагадаємо, у Харкові водій протаранив швидку з вагітною всередині.

Як повідомляла Politeka, озвучена головна причина аварій на дорогах.

Також Politeka писала, що у мотлох п'яний водій злетів з дороги в центрі Харкова.