В Харькове пьяный водитель въехал в клумбу возле гостиницы “Харьков”

В ночь с 2 на 3 сентября водитель на Porsche врезался в клумбу возле гостиницы “Харьков” в центре города.

На место происшествия приехала “скорая”, а также полиция. По словам очевидцев, водитель был очень пьяный и после аварии снял номера со своего автомобиля и убежал на лавочки недалеко от места инцидента.

К слову, двое судей, которые должны были рассматривать апелляцию по делу Зайцевой, взяли самоотвод.

26 августа двое из трех судей Харьковского апелляционного суда, которые должны были рассматривать жалобу о закрытии судом первой инстанции дела в отношении экспертов, которые устанавливали наличие наркотиков в организме виновницы смертельного ДТП в Харькове на Сумской Елены Зайцевой, взяли самоотвод.

Об этом сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, которая и обратилась в апелляционную инстанцию ​​из-за неправомерного постановления суда первой инстанции.

Дело отправили на новое автораспределение. Дату следующего заседания назначат после того, как станет известен новый состав суда.

Напомним, мажорка придумала способ скостить срок заключения.

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