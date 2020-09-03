В Харькове пьяный водитель въехал в клумбу возле гостиницы “Харьков”
В ночь с 2 на 3 сентября водитель на Porsche врезался в клумбу возле гостиницы “Харьков” в центре города.
На место происшествия приехала “скорая”, а также полиция. По словам очевидцев, водитель был очень пьяный и после аварии снял номера со своего автомобиля и убежал на лавочки недалеко от места инцидента.
НБУ массово выводит деньги из оборота, срочное предупреждение: "Во время расчета наличкой..."
Украинцев заставят вернуть деньги за субсидии, появилось решение суда: "Имущество арестуют и..."
Пенсионеров отрезвят новыми штрафами, кто в зоне риска: "Урежут выплаты после..."
Похудевшая Пугачева в мини-юбке и кедах вызвала фурор в школе Лизы и Гарри: "Первоклассная девушка"
К слову, двое судей, которые должны были рассматривать апелляцию по делу Зайцевой, взяли самоотвод.
Об этом сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, которая и обратилась в апелляционную инстанцию из-за неправомерного постановления суда первой инстанции.
Дело отправили на новое автораспределение. Дату следующего заседания назначат после того, как станет известен новый состав суда.
Напомним, мажорка придумала способ скостить срок заключения.
Как сообщала Politeka, Дронов решился на радикальный шаг ради свободы: "следом за Зайцевой".
Также Politeka писала, что суд пошел на поводу у Зайцевой, мажорка добилась своего: детали скандального решения.