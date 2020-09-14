Появились подробности серьезного ДТП с участием скорой помощи
Целая бригада «скорой», беременная женщина, а также водитель и пассажир иномарки травмировались в результате ДТП, которое произошло в районе рынка «Барабашово».
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Известно, что 26-летний водитель автомобиля KIA Optima выехал на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи.
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Автомобиль «KIA» вспыхнул. Пожар ликвидировали спасатели.
В результате столкновения травмы получили 52-летний водитель скорой, 21-летний фельдшер и 20-летний медицинский работник.
Пациентку госпитализировали в Городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Ранее мы писали, что количество летальных случаев от китайского вируса увеличилось в Харьковской области.
За 13 сентября в регионе скончалось 6 человек.
Об этом сообщили в Системе мониторинга распространения эпидемии вируса СНБО Украины.
Всего за время пандемии в Харьковской области умерло 272 человека.
К слову, телеведущая из Харьковской области заболела китайским вирусом
Об этом Неля Шовкопляс, которая ведет "Сніданок з 1+1", сообщила в своем Instagram.
"Сегодня с вами в эфире "Сніданку з 1+1" была не из студии, а по видеосвязи онлайн. Да, я заболела COVID-19. Накануне в конце прошлой недели начала себя плохо чувствовать и сделала тест. Началась сильная головная боль и болело все тело. Когда и где заразилась — не знаю. Сразу сообщила всем контактным, на работу и в школу детей. К счастью, коллеги, с которыми я была в контакте, уже получили отрицательные результаты своих тестов. Семья еще проходит тестирование", — написала она.
К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.
Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.
Также Politeka писала, что охрана харьковского парка зверски избила студентов, фото.