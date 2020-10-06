Страшное дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь человека под Харьковом

О происшествии сообщает телеграмм-канал «ВЕХА».

«Жуткое #ДТП с погибшими по дороге в Ольховку. На трассе от окружной в сторону Ольховки пьяный водитель паркетника не справился с управлением и влетел в лобовое с бусом. Пассажир паркетника погиб на месте, оба водителя доставлены в 4-ку с серьёзными травмами. СТО-Харьков», – говорится в подписи к публикации.

Как видно на кадрах, удар был такой силы, что капоты обоих автомобилей восстановлению не подлежат.

Все детали и обстоятельства трагедии предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове водитель на элитной иномарке опасно "дрифтовал" в центре города.

Водитель иномарки создал аварийную ситуацию в районе центральной площади Конституции. Porsche подрезал одно из авто, обогнал другие машины и, резко ускорившись, уехал в сторону Павловской площади.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). Ориентировка на данную иномарку была передана всем экипажам харьковской патрульной полиции.

Мы также писали, что в поселке Песочин произошло ДТП, в котором пострадала военнослужащая ВСУ. Во время аварии она получила многочисленные травмы: перелом, ушибы, ссадины.

Напомним, в Харькове водитель протаранил скорую с беременной внутри.

Как сообщала Politeka, озвучена главная причина аварий на дорогах.

Также Politeka писала, что в хлам пьяный водитель слетел с дороги в центре Харькова.