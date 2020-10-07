В Харькове на пешеходном переходе сбили ребенка
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Харьков Life".
Так, сообщается, что водитель автомобиля Shkoda сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.
ДТП произошло в Харькове на улице Дружбы народов.
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Очевидцев аварии просят предоставить информацию о водителе, сбившем ребенка на "зебре".
"Кто что знает об этом авто, напишите нам, парень на Ниссан не смог догнать этого урода. Произошло вчера вечером", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах можно заметить, как ребенок перебегает дорогу по пешеходному переходу, как вдруг на большой скорости выезжает машина и сбивает ребенка.
После наезда на ребенка водитель даже не остановился и поехал дальше. Автомобиль Nissan, ехавший в обратном направлении и увидевший ДТП, резко развернулся и пытался догнать виновника аварии.
Неравнодушные харьковчане вышли из машин и бросились на помощь ребенку.
Ранее сообщалось, что страшное дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь человека под Харьковом. Так, на трассе от Окружной в сторону Ольховки пьяный водитель паркетника не справился с управлением и влетел в лобовое с бусом. Пассажир паркетника погиб на месте.
Напомним, в Харькове водитель протаранил скорую с беременной внутри.
Также Politeka писала, что в хлам пьяный водитель слетел с дороги в центре Харькова.