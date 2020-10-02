У Харківській області станом на 2 жовтня виявили 19 588 випадків китайського вірусу, 460-за минулу добу

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

За кількістю хворих COVID -19 за добу область-знову на першому місці серед регіонів України.

Раніше ми писали, що в Харківській області від китайського вірусу померло 12 медиків.

Про це повідомляють у ХОДА з посиланням на обласний лабораторний центр.

Всього в Харківській області на 19 захворіло 543 медика, з яких 502 людини вже одужали.

Серед померлих:



- Обласний диспансер радіаційного захисту населення 48 років, медсестра

- ОКБ-2 Молодші медсестри: 59 і 68 років.

- Обласна клінічна психіатрична лікарня №3-2 Молодші медсестри: 54 і 65 років

- Харківський обласний лабораторний центр-69 років, помічник лікаря-епідеміолога; - Харківський обласний центр служби крові-62, медсестра;

- Міська лікарня швидкої та невідкладної допомоги ( Харків) - 48 років, лікар;

- Міська поліклініка №26 (Харків), 70 років, молодша сестра;

- Першотравнева ЦРЛ-47 років, завгосп;

- ЦПСМД Краснокутського району-55 років, фельдшер;

- Центральна міська лікарня ( Ізюм) - 59 років, молодша сестра.

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