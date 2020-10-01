У Харкові через ураган масово падали дерева-постраждала людина

Про це повідомляють очевидці в групі "типове ХТЗ" в соцмережі Фейсбук.

Так, наприклад, на вул.Миру дерево впало на припаркований автомобіль. А біля станції метро "Індустріальна" велика гілка розбила лобове скло машини і погнула дах.

В одному з районів міста постраждала дівчина — на неї впала гілка дерева.

Також в декількох під'їздах від сильного вітру розбилися вікна.

До слова, харків'яни відчули сильний запах гару, а також повідомили про забруднення повітря.

Як розповів заступник начальника Держслужби з надзвичайних ситуацій в Харківській області Анатолій Торяник, протягом усього вечора 30 вересня рятувальники отримали десятки звернень про дим і запах гару в Харкові.

Однак за словами спікера ДСНС Ігоря Лупандіна, в регіоні немає великих пожеж. Дим і попіл, ймовірно, принесло вітром саме з Луганської області.

Як повідомив глава ХОДА Олексій Кучер, в Луганську область відправили харківських пожежників.

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