В Харькове из-за урагана массово падали деревья - пострадал человек

Об этом сообщают очевидцы в группе "Типичное ХТЗ" в соцсети Фейсбук.

Так, например, на ул. Мира дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. А около станции метро "Индустриальная" большая ветка разбила лобовое стекло машины и погнула крышу.

В одном из районов города пострадала девушка — на нее упала ветка дерева.

Также в нескольких подъездах от сильного ветра разбились окна.

К слову, харьковчане почувствовали сильный запах гари, а также сообщили о загрязнении воздуха.

Как рассказал заместитель начальника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Анатолий Торяник, в течение всего вечера 30 сентября спасатели получили десятки обращений о дыме и запахе гари в Харькове.

Однако по словам спикера ГСЧС Игоря Лупандина, в регионе нет крупных пожаров. Дым и пепел, вероятно, принесло ветром именно из Луганской области.

Как сообщил глава ХОГА Алексей Кучер, в Луганскую область отправили харьковских пожарных.

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