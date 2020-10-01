В Харькове из-за урагана массово падали деревья - пострадал человек
Об этом сообщают очевидцы в группе "Типичное ХТЗ" в соцсети Фейсбук.
Так, например, на ул. Мира дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. А около станции метро "Индустриальная" большая ветка разбила лобовое стекло машины и погнула крышу.
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В одном из районов города пострадала девушка — на нее упала ветка дерева.
Также в нескольких подъездах от сильного ветра разбились окна.
К слову, харьковчане почувствовали сильный запах гари, а также сообщили о загрязнении воздуха.
Как рассказал заместитель начальника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Анатолий Торяник, в течение всего вечера 30 сентября спасатели получили десятки обращений о дыме и запахе гари в Харькове.
Однако по словам спикера ГСЧС Игоря Лупандина, в регионе нет крупных пожаров. Дым и пепел, вероятно, принесло ветром именно из Луганской области.
Как сообщил глава ХОГА Алексей Кучер, в Луганскую область отправили харьковских пожарных.
Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.
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