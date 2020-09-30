Екс-президент України Петро Порошенко розповів про свою серйозну хворобу

Увечері 29 вересня, політик оголосив у своєму Телеграм-каналі, що у нього діагностували Китайський вірус.

"Невчасно", - написав Порошенко.

Він заявив, що у зв'язку з хворобою на час відмовиться від своїх поїздок по регіонах України. Політик назвав вірус "підступним", заявивши, що буде лікуватися вдома.

Порошенко також закликав усіх українців берегти себе в розпал пандемії.

Харків'яни потужно розгромили екс-президента за його заяву:

"Бажаю вам пройти лікування тільки в державному медичному закладі України,на бюджетних місцях, будьте максимально наближений до українського народу", " Нехай лікується в звичайній лікарні яку він не оснастив нічим і не модернізував, а гроші вивів в обшори", "Супрун в допомогу лікуванню", " Залишилося тепер йому щоб привернути до себе уваги, полікуватися в якій-небудь типовій українській лікарні", Лікуйся десь в глибинці, в лікарні. І щоб лікуючим лікарем була Супрун. Від душі!", - пишуть в коментарях українці.

Нагадавши, у лікарнях Харкова закінчилися місця для хворих вірусом, відео

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