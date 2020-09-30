На Харьковщине по состоянию на 30 сентября выявили 18 681 случай китайского вируса, 546 из которых - за прошедшие сутки

Об этом сообщили в ХОГА со ссылкой на данные Харьковского областного лабораторного центра, передает Харків Times.

Так, в области установлен новый антирекорд по заболеваемости вирусом, это худший показатель среди регионов в Украине.

Еще один антирекорд области — девять умерших за сутки.

Кроме того, за последние сутки в Украине китайским вирусом заразились еще 4027 человек

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на данные Минздрава Украины и СНБО Украины.

В целом в Украине с начала пандемии заболели коронавирусом 208959 человек, умерли 4129 (+64 за последние сутки), выздоровели – 90250 украинцев.

Также мы писали, что в Харьковской области превышены два критерия, необходимые для ослабления карантина Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины. Критерий заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения составляет 183,1, что в 4,5 раза выше нормы (должно быть менее 40). Загруженность коек в больницах за последние пять дней (с 23 по 27 сентября) тоже не была в норме и составляла от 50,8 до 57,3 % при норме менее или равно 50%. Третий показатель - охват тестированием за последние семь дней - норме соответствует (117,4 на 100 тысяч населения, должно быть более 24). В больницах первой волны сегодня есть 2333 кровати.

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

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