Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей серьезной болезни
Вечером 29 сентября, политик объявил в своем Телеграм-канале, что у него диагностировали китайский вирус.
«Невовремя», - написал Порошенко.
Он заявил, что в связи с болезнью на время откажется от своих поездок по регионам Украины. Политик назвал вирус «коварным», заявив, что будет лечиться дома.
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Порошенко также призвал всех украинцев беречь себя в разгар пандемии.
Харьковчане мощно разгромили экс-президента за его заявление:
"Желаю Вам пройти лечение только в государственном медицинском учреждении Украины,на бюджетных местах,будьте максимально приближенный к украинскому народу", " Пусть лечится в обычной больнице которую он не оснастил ничем и не модернизировал, а деньги вывел в обшоры", "Супрун в помощь лечению", " Осталось теперь ему чтобы привлечь к себе внимания, полечиться в какой-нибудь типичной украинской больнице", "Лечись где-то в глубинке, в больнице. И чтобы лечащим врачом была Супрун. От души!", - пишут в комментариях украинцы.
Напомним, в больницах Харькова закончились места для больных вирусом, видео
Как писала Politeka, китайский вирус массово косит харьковских чиновников и депутатов: "заболели уже десятки..."
Также Politeka сообщала, вирус на Харьковщине сорвался с цепи, область бьет антирекорды: "худшая ситуация среди регионов".