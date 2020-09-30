Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей серьезной болезни

Вечером 29 сентября, политик объявил в своем Телеграм-канале, что у него диагностировали китайский вирус.

«Невовремя», - написал Порошенко.

Он заявил, что в связи с болезнью на время откажется от своих поездок по регионам Украины. Политик назвал вирус «коварным», заявив, что будет лечиться дома.

Порошенко также призвал всех украинцев беречь себя в разгар пандемии.

Харьковчане мощно разгромили экс-президента за его заявление:

"Желаю Вам пройти лечение только в государственном медицинском учреждении Украины,на бюджетных местах,будьте максимально приближенный к украинскому народу", " Пусть лечится в обычной больнице которую он не оснастил ничем и не модернизировал, а деньги вывел в обшоры", "Супрун в помощь лечению", " Осталось теперь ему чтобы привлечь к себе внимания, полечиться в какой-нибудь типичной украинской больнице", "Лечись где-то в глубинке, в больнице. И чтобы лечащим врачом была Супрун. От души!", - пишут в комментариях украинцы.

Напомним, в больницах Харькова закончились места для больных вирусом, видео

Как писала Politeka, китайский вирус массово косит харьковских чиновников и депутатов: "заболели уже десятки..."

Также Politeka сообщала, вирус на Харьковщине сорвался с цепи, область бьет антирекорды: "худшая ситуация среди регионов".