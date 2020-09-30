В Харькове переполнены областные больницы, где лечат больных китайским вирусом

В департаменте здравоохранения Харьковского горсовета ситуацию не прокомментировали.

Но, издание "Объектив" ссылаясь на собственные источники информирует, что ситуация не улучшилась.

В областной инфекционной больнице свободных мест уже нет. Все 315 коек заняты. Только 28 сентября в клинику госпитализировали 76 больных, сообщил директор медучреждения Павел Нартов.

"У нас тяжелых больных много. И наша больница-это большая реанимация. У нас больше 140 больных, которые находятся на кислороде. У нас реанимация на 12 коек – у нас там все больные, заняты все места. У нас есть дополнительно еще кислородные аппараты, на которых находятся больные не в реанимации, а в обычных отделениях", - сообщает Павел Нартов, директор Харьковской областной инфекционной больницы

Полностью заполнен СОVID-пациентами и диспансер радиационной защиты населения. Там осталось лишь три зарезервированных места, которые скоро будут заняты.

Ранее мы писали, что на Харьковщине по состоянию на 30 сентября выявили 18 681 случай китайского вируса, 546 из которых - за прошедшие сутки

Об этом сообщили в ХОГА со ссылкой на данные Харьковского областного лабораторного центра.

Так, в области установлен новый антирекорд по заболеваемости вирусом, это худший показатель среди регионов в Украине.

Еще один антирекорд области — девять умерших за сутки.

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

Как писала Politeka, друг Кернеса раскрыл правду о самочувствии харьковского мэра: "Прогресс есть, но...".

Также Politeka сообщала, в Харькове школьников активно отправляют на дистанционку, появились цифры.